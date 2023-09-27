Зарядка всю ночь напролет не повредит смартфону, если сделать всего одну вещь

Специалисты дали простой совет

Многие привыкли оставлять свой смартфон на зарядке на всю ночь, так как это очень удобно — к утру аккумулятор полностью заряжен. Существует мнение, что это якобы крайне негативно влияет на устройство, однако неприятных последствий можно избежать, если правильно подготовить телефон.

Об этом рассказал портал Pocket Lint. Это не займет много времени — эксперты рекомендуют перед тем, как подключить смартфон к зарядному устройству и оставить в сети на ночь, снять с него чехол.

В этом случае оставление телефона на зарядке всю ночь не грозит неприятностями для устройства. Хотя бытует мнение, что это может привести к так называемой "перезарядке телефона". Однако, по словам специалистов, большинство современных смартфонов достаточно "умны", чтобы перестать заряжаться после полной зарядки. После этого гаджет просто добирает проценты по мере необходимости.

Настоящая опасность в случае длительного подключения телефона к сети в том, что может перегреваться аккумулятор, а это может привести к поломке. Чтобы избежать этого, нужно снимать с телефона чехол, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Кроме того, не стоит оставлять включенный в сеть телефон на мягкой поверхности. Лучше положить его на что-то твердое, тогда тепло будет беспрепятственно рассеиваться.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том как правильно заряжать телефон. Существует четыре "золотых правила", которые защитят от поломок и продлят срок жизни устройства.