Никогда так не делайте: топ-7 опасных ошибок, которые убивают ваш ноутбук

Рассказываем, чего боится ноутбук и как не надо с ним поступать

Некоторые привычки, о которых вы даже не задумываетесь, могут существенно сократить срок работоспособности вашего устройства. Например, ставить ноутбук на поверхности, которые категорически для этого не подходят.

Но это только одна из причин, которая может вызвать плохие последствия. Портал itechua рассказывает, каких еще действий нужно избегать.

Что не надо делать с ноутбуком — главные ошибки

Чтобы не обращаться в технический сервис по собственной вине, стоит учесть такие моменты:

Не игнорируйте перегрев гаджета — это сокращает срок службы процессора, кулера и аккумулятора. Проводите регулярную очистку и используйте подставки. Запрещено принимать пищу и употреблять напитки рядом с устройством — одно неловкое движение может оказаться фатальным. В лучшем случае, вам светит чистка или замена в клавиатуры. Как отмечается в материале, Apple не ремонтирует по гарантии MacBook, поврежденный в результате курения рядом с гаджетом. Не держите одной рукой — тем более, за экран. Но и переносить его за один угол тоже плохая идея. Перемещайте гаджет только двумя руками и, желательно, закрытым. Не подключайте к питанию как попало — даже если в современных устройствах стоят всяческие предохранители и контроллеры перепадов напряжения, перестраховка не помешает. Сначала подключите шнур к ноутбуку, и только потом воткните вилку в розетку. Не относитесь небрежно к портам и шнурам — если что-то идет не так, не применяйте силу. Вы можете просто сломать порт в случае, если случайно держите разъем не той стороной. Регулярное перекручивание, скручивание и заломы кабелей тоже ни к чему хорошему не приведут. Кроме того, будьте осторожны, если в ноутбук вставлено внешнее устройство (флешка, Wi-Fi адаптер). Зацепив его, вы повышаете шансы на сломанный порт или само внешнее устройство. Еще одной ошибкой будет не использовать сетевой фильтр — в ноутбуке есть базовая защита, но фильтр будет дополнительной страховкой. В случае запредельно большого скачка напряжения, как при аварии на ТЭЦ, он вряд ли поможет. Однако сможет продлить срок службы ноутбука, сглаживая меньшие, но уже нежелательные для устройства перепады. Не упускайте деталей — как и все ошибки, мелкие крошки рано или поздно слипнутся в огромный ком. Своевременно предпринимайте маленькие шаги, чтобы избежать большой проблемы.

Ранее мы рассказывали, что ноутбук сильно перегревается не только, если ставить его на мягкую поверхность. Какие еще причины и к чему приведет постоянный перегрев — читайте по указанной ссылке.