Не берите с собой никогда: топ-3 места, где не надо пользоваться телефоном

В противном случае это будет большой ошибкой

Без смартфона под рукой многие люди чувствуют себя неуютно, и это легко объяснимо. В современном мире этот гаджет стал полноценной заменой практически всех средств коммуникации и каналов связи с людьми. Тем более неприятно, когда с ним возникают проблемы. Одна из них — если телефон упал в воду, что делать в этом случае, мы рассказывали ранее.

Портал itechua назвал места, в которых повышен риск лишиться работоспособного телефона. Рассмотрим этот вопрос далее.

Где нельзя пользоваться мобильным телефоном — три совета

Уборная

Многие рассматривают туалетную комнату как уединенное место, где можно почитать новостные или развлекательные каналы и прочее. Это очень плохая привычка. Мало того, что вы теряете ощущение времени и долгим сидением на унитазе приносите вред органам малого таза. Кроме этого, вы подвергаете загрязнению экран, с которого потом на ваши вымытые руки попадут не слишком приятные бактерии. Ну и очевидная причина — никто не застрахован от риска уронить телефон в воду.

Ванная

Во время принятия душа или ванной в помещении значительно повышается влажность. Даже если визуально этого не видно, влага проникает через отверстия и может способствовать выходу из строя внутренних компонентов устройства. И опять-таки самая очевидная причина — упустить гаджет в воду легче, чем вы думаете.

Отметим, не стоит брать смартфон и в сауну. Высокая температура вызывает перегрев телефона и, как следствие, ухудшение производительности. Также это относится и к пляжу — не оставляйте устройство на открытом солнце, от этого на экране телефона появляются пятна.