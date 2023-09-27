Вредит ли быстрая зарядка смартфону и что будет с батареей: ответ специалистов

Батарее смартфона угрожает не быстрая зарядка телефона

Современные смартфоны поддерживают несколько видов зарядки, в том числе и быструю. Однако многие опасаются, что такой вид зарядки может навредить смартфону.

На портале Tech Advisor рассказали о том, безопасно ли заряжать телефон быстрой зарядкой. Важно помнить, что смартфон не выносит перепадов температур.

Основной стандарт для беспроводных зарядок — это технология Quick Charge от Qualcomm, которая обеспечивает мощность 18 ВТ. Но у каждого производителя эти стандарты быстрой зарядки могут меняться, обеспечивая еще более высокую скорость за счет настройки кода управления питанием, который запрашивает отправку заряда с более высоким напряжением. Некоторые популярные производители продают зарядное устройство на 45 Вт.

Хотя быстрая зарядка сама по себе не повредит аккумулятору телефона, выделяемое тепло потенциально может повлиять на срок его службы.

Кроме того, нельзя допускать перепадов температур. Точно так же, как аккумуляторы телефонов не любят слишком высокую температуру, они не любят и холода. Поэтому, само собой разумеется, не следует оставлять телефон в горячей машине, на пляже, рядом с духовкой, на снегу. Обычно батареи работают оптимально при температуре от +20 до +30 градусов, но короткие периоды вне этой температуры вполне допустимы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, можно ли заряжать телефон "чужим" зарядным устройством. Важно помнить, что у каждого зарядного своя сиал тока и напряжение.