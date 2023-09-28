Можно ли заряжать свой мобильный телефон "чужим" зарядным устройством: что может произойти

Некоторые зарядки могут серьезно повредить ваш мобильный телефон

Сегодня мы уже не можем обойтись без мобильного телефона, он является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. И, конечно же, зарядное устройство – незаменимый аксессуар, который всегда у нас под рукой. Однако бывает и так, что мы используем зарядное устройство от другого гаджета. Давайте разбираться, не навредит ли это нашему смартфону.

Каждая марка производит собственное зарядное устройство с определенным типом входа, напряжением и силой тока, пишет портал santeplus. Поэтому, когда используется устройство другой марки, могут возникнуть проблемы. Однако не всегда.

Имейте в виду, что для зарядки мобильного телефона с помощью другого зарядного устройства ток должен быть равен или превышать максимальную емкость, необходимую для мобильного телефона. Таким образом, даже если вы превысите предел мощности, ваш смартфон не будет в опасности, поскольку он будет использовать только то, что необходимо для подзарядки аккумулятора.

Ситуация усложняется, когда "чужое" зарядное устройство имеет меньший ток, чем тот, который обычно использует ваше устройство. Каковы последствия? Зарядка не только не будет оптимальной, но, что еще хуже, может сократить срок службы аккумулятора.

Еще одно правило, которому следует следовать: никогда не используйте неоригинальные зарядные устройства или кабели. Даже если обещают те же цифры, что и у оригиналов, как по напряжению, так и по току.

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