Что делать, если компьютер не видит флешку: четыре способа решить проблему

Почему ноутбук не видит флешку и как справиться с этой проблемой

Ранее мы рассказывали, как увеличить оперативную память ноутбука с помощью флешки, а сегодня поговорим о том, делать, если компьютер ее не видит. Иногда случается, что USB-устройство, которое подключено к ноутбуку или компьютеру, система не распознает.

Возможно, причина в неисправности флешки или порта. А возможно, носит другой характер и вопрос можно решить самостоятельно, пишет портал itechua.

Как сделать так, чтобы компьютер увидел флешку

Шаг 1. Выключите его и снова включите. Проверьте, целостность кабеля и что правильно вставили штекер. В случае, если это не помогает, попробуйте включить в другой порт, возможно, тот, который вы используете, стал неисправен.

Шаг 2. Проверьте наличие драйверов — правой кнопкой мыши (ПКМ) нажмите на "Пуск" — "Диспетчер устройств" и найдите устройство в разделе "Контроллер USB". Нажмите на вашем устройстве ПКМ и выберите "Обновить драйвер". Завершите процесс по инструкциям на экране.

Если не помогает, переустановите драйверы:

вернитесь в "Диспетчер";

щелкните ПКМ на устройстве и выберите "Удалить";

отсоедините устройство, перезагрузите ноутбук и снова подключите;

система переустановит драйверы автоматически.

Шаг 3. Кроме того, проблемы с подключением USB-устройства бывают связаны с управлением питанием Windows 10. Проверим это — в диспетчере устройств найдите "Свойства" — "Управление питанием" и снимите галочку с пункта "Компьютер может выключить энергосберегающее устройство". Подтвердите действие, нажав на "Ок", отключите и подключите устройство.

Шаг 4. Перезагрузка корневого концентратора. В диспетчере устройств разверните категорию "USB-контроллер". Нажмите ПКМ на "Корневой USB-концентратор" и выберите "Свойства", затем идите на вкладку "Управление питанием" и снимите галочку "Разрешить выключение этого устройства для сохранения энергии". Этот процесс нужно повторить по всему списку — для всех корневых USB-концентраторов.

В случае, если все проведенные действия не привели к желаемому результату, наибольшая вероятность проблемы — все же из-за неисправности. Проверьте USB-устройство на других компьютерах, если проблема сохранится — его придется заменить.

Ранее мы рассказывали, как выбрать лучшую USB-флешку. Вам может быть полезным узнать, на какие характеристики флеш-накопителя обратить внимание, чтобы не ошибиться с выбором.