Только убьете батарею: эту ошибку при зарядке смартфона допускают все

Рассказываем, какие привычки сокращают срок жизни аккумулятора

Недавно мы писали, что будет, если зарядить телефон в машине и почему не стоит делать это постоянно. А сегодня поговорим о главных правилах для правильной зарядки телефона от электрической сети.

Эксперты подчеркивают, что современные смартфоны заряжаются до максимума намного быстрее, чем вся ночь. А слишком длительная зарядка негативно отражается на состоянии батареи, отмечает портал itechua.

Как правильно заряжать телефон, чтобы не испортить батарею

Главные ошибки:

Заряжайте телефон не до 100%, а максимум до 95 процентов. В другим случае по прошествии какого-то времени аккумулятор будет держать заряд все хуже, и вы будете страдать от того, что телефон быстро разряжается.

В другим случае по прошествии какого-то времени аккумулятор будет держать заряд все хуже, и вы будете страдать от того, что телефон быстро разряжается. В случае, если вам неудобно отказаться от привычки ставить телефон на зарядку перед сном, а снимать утром — подумайте об установке для этой цели специальной розетки. Есть современные энергосберегающие розетки, которые оснащены встроенным таймером.

Еще одна главная ошибка — это полностью или почти полностью разряжать устройство перед зарядкой. Этот принцип был актуален много лет назад для батарей совершенно другого типа, а не для таких, которые распространены сегодня.

Эксперты сходятся во мнении, что оптимальным вариантом будет подключать гаджет к сети, когда отметка заряда батареи опускается не ниже 20-30 процентов.

Как правильно заряжать мобильный телефон — еще несколько нюансов

Совет 1. Заряжайте отключенный телефон. Так вы существенно уменьшите время зарядки.

Совет 2. Не играйте в игры и не смотрите видео во время зарядки. Кроме того, что это увеличивает время, телефон гораздо больше перегревается.

Совет 3. Предпочитайте электрическую розетку, а не USB-порт. Так телефон зарядится быстрее. Если такой возможности нет, выберите функцию зарядки без передачи данных.

Ранее "Телеграф" писал, что может телефон с оперативной памятью 24 Гб. Зачем столько и стоит ли его покупать, читайте в материале по ссылке.