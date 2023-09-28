Одно простое правило позволит продлить жизнь батарее вашего телефона

Особенно удобно это для тех, кто работает дома или в офисе

В современном мире никак не обойтись без телефона, и многие используют его каждый час, если не чаще, — на фоне этого часто встает ребром вопрос о продлении жизни батареи гаджета.

Есть одно простое правило, которое может помочь увеличить срок службы аккумулятора. О нем рассказали специалисты известной телекоммуникационной компании Vodafone.

Этот прием особенно подойдет тем, кто подолгу находится дома или в офисе и реже других выходит из дома. Он заключается в том, чтобы заряжать телефон до 80% и отключать его от зарядки при превышении этого показателя.

Это полезно потому что батарея каждого гаджета рассчитана на конечное количество полных циклов зарядки, и чем больше их было, тем сильнее износ. А при достижении отметки в 100% гаджет перестает заряжаться, но если его не отключить от розетки, то скоро он разрядится до 99% и начнется новый цикл зарядки.

Стоит заметить, что на iPhone с операционной системой iOS 13 или более поздней версии есть специальная функция Optimized Battery Charging, которая также поможет продлить жизнь батарее телефона. А в самых новых iPhone 15 даже есть специальный параметр, который автоматически будет останавливать зарядку телефона при достижении отметки в 80%.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про еще один другой трюк, как сохранить батарею телефона.