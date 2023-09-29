Ваш смартфон пора менять: 3 признака, что телефон уже старый

Крайне опасно продолжать пользоваться таким смартфоном

Многие обладатели смартфонов не торопятся избавляться от своих любимых устройств или передают старые мобильные телефоны старшим членам семьи. Тем не менее, такая практика не рекомендуется, поскольку старые гаджеты могут представлять опасность для человека.

Существуют признаки, по которым можно определить, что старый телефон стал опасным и требует замены. Об этом пишет bb.lv.

Когда пора менять смартфон

Телефон быстро "садится"

Первым признаком необходимости замены гаджета является быстрое истощение заряда.

Батарея нагревается

Во-вторых, следует избегать использования смартфона в случае значительного перегрева аккумулятора во время зарядки, так как это представляет серьезную опасность.

Аккумулятор вздулся

Если аккумулятор также начал вздуваться, ситуация ухудшилась. Если вы временно не можете позволить себе приобрести новый смартфон, то хотя бы рассмотрите возможность замены батареи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое популярное приложение быстро съедает уровень заряда батареи смартфона. Им пользуется практически каждый.