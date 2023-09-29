"Безобидная" привычка быстро убьет ваш телефон: большинство об этом не задумываются

Нужно давать устройству "отдыхать"

Вибрация на телефоне — удобная функция в тех случаях, когда сигнал звонка неуместен, однако держать ее постоянно включенной — не лучшая идея. Дело в том, что она не только приводит к быстрой разрядке аккумулятора, но и существенно увеличивает нагрузку на устройство.

Специалисты не советуют использовать вибрацию на смартфоне на постоянной основе, пишет портал itechua. Это может сократить срок его службы.

Они пояснили, что нагрузка на телефон, которую дает режим вибрации, приводит к тому, что аккумулятор гаджета изнашивается в ускоренном темпе. Поэтому смартфон, на котором такая функция включена постоянно, быстрее выходит из строя.

По словам экспертов, смартфон не должен постоянно работать на полной мощности, особенно когда в этом нет никакой нужды. Нужно давать устройству "отдыхать", иначе оно вскоре начнет тормозить и исчерпает свои ресурсы. Для многих включенный виброрежим просто привычка, но нередко эта функция совсем не является необходимой. В такие моменты режим вибрации лучше отключать, включая только тогда, когда в этом есть смысл.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что многие привыкли оставлять свой смартфон на зарядке на всю ночь, так как это очень удобно — к утру аккумулятор полностью заряжен. Существует мнение, что это якобы крайне негативно влияет на устройство, однако неприятных последствий можно избежать, если правильно подготовить телефон.