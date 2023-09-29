Разбирать не придется: семь простых шагов для очистки клавиатуры ноутбука

С этим вопросом не стоит медлить

Клавиатура – один из самых грязных предметов в нашем обиходе, но ее не помоешь собственноручно приготовленным чудо-раствором для уборки всего дома. И она не просто неприятна, она опасна для здоровья — грязная клавиатура становится настоящим рассадником вредных бактерий.

Портал Reader's Digest отмечает, что с учетом того, как часто мы держим пальцы на клавишах и потом подносим их ко рту, носу или глазам, риск заражения реален, особенно для людей с ослабленным иммунитетом. Поэтому важно часто чистить ноутбук и клавиатуру не только для того, чтобы сохранить устройство в рабочем состоянии, но и для вашего здоровья.

Что делать, чтобы почистить клавиатуру от пыли

Алгоритм действий такой:

Отключите источник питания. Выключите ноутбук и отсоедините кабель питания. Если вы используете внешнюю клавиатуру, отсоедините ее от источника питания. Если она беспроводная, извлеките из нее батарейки. Держите ноутбук или клавиатуру вверх дном над мусорным ведром и осторожно встряхните или постучите по ней, чтобы удалить большие частицы. Используйте щетку для чистки ноутбука с мягкой щетиной, чтобы извлечь любой другой видимый мусор между клавишами. Это может быть любая мягкая чистая щетка, зубная или для макияжа. Для получения наилучших результатов наклоните клавиатуру в одну сторону, а затем в другую во время этого шага. Сделайте несколько ударов из баллончика со сжатым воздухом между клавишами и под ними, чтобы вытолкнуть остатки мусора. Все еще не чисто? Используйте ручной мини-пылесос, чтобы собрать остатки пыли. Чтобы удалить оставшиеся частицы, воспользуйтесь салфеткой для экрана (или тканью из микрофибры, слегка увлажненной изопропиловым спиртом). Слегка проведите по верхней части клавиш и между ними. Если вы используете спирт, никогда не лейте его прямо на клавиатуру. Также никогда не используйте для очистки клавиатуры бытовые спреи. Высушите и отполируйте чистой салфеткой из микрофибры.

Ранее мы писали, куда нельзя ставить ноутбук. Эти ошибки могут повредить устройство или привести к его полной поломке.