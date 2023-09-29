Избегайте этой температуры: телефон будет разряжаться быстрее, чем обычно

Эти советы помогут сохранить жизнь вашему гаджету

Ваш телефон разряжается быстрее, чем обычно, сколько бы вы его не заряжали? Не стоит все списывать производственные дефекты, ведь причина может быть совсем другой. К примеру, изменение температуры.

Как и у людей, у вашего телефона есть порог устойчивости, особенно когда температура становится все более и более экстремальной, пишет santeplus. Многие этого не знают, но падение температуры может негативно повлиять на аккумуляторы смартфонов.

Производители оснащают смартфоны литий-ионными батареями, потому что они предлагают удовлетворительный уровень безопасности в дополнение к небольшому весу. Однако для идеального и правильного функционирования эти батареи основаны на химических реакциях, которые становятся все более редкими при падении температуры. В этом случае они сталкиваются со все большими трудностями в обеспечении энергией, необходимой другим компонентам телефона.

Таким образом, когда температура составляет около 0°C, смартфон ощущает это воздействие и в конечном итоге разряжается быстрее, а в некоторых случаях даже полностью отключается.

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