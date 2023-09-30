Защитите свой телефон заранее: советы, как сохранить жизнь своего гаджета в холода

Эти советы помогут защитить ваш телефон и избежать возможных сбоев в его работе

На срок службы батареи могут сильно повлиять внезапные перепады температуры. А так как близятся морозы и холода, то такая внезапная поломка может доставить массу неудобств, особенно если вы склонны целый день использовать телефон, да еще и в профессиональных целях.

Чтобы избежать подобного неприятного сюрприза, вы всегда можете предпринять следующие профилактические действия, пишет портал santeplus. Так что не стесняйтесь применять эти рефлексы, когда наступает сильный мороз.

Как сохранить аккумулятор телефона в холода

Положите смартфон в карман одной из ваших вещей. Таким образом, он сможет извлечь выгоду из вашей нормальной температуры тела, а именно 37°C.

Если вы хотите позвонить по телефону, выберите наушники или беспроводные наушники. Это избавит вас от необходимости доставать телефон без необходимости.

Не забудьте выключить телефон, если в данный момент вы не планируете им пользоваться. Особенно, если вы планируете кататься на лыжах или заниматься любым другим видом спорта.

Приобретите внешний аккумулятор, это позволит вам в любой момент подзарядить телефон, чтобы он не разрядился.

Кроме того, настоятельно не рекомендуется нагревать телефон феном или прислонять его к радиатору. Внезапный температурный шок может привести к серьезному повреждению аккумулятора вашего телефона, а в некоторых случаях даже к летальному исходу.

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