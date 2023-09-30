Что нужно сделать с телефоном на ночь, чтобы не угробить батарею: совет экспертов

Простая привычка увеличит срок службы аккумулятора

Чтобы телефон сохранял заряд как можно дольше, необходимо соблюдать правила, которые помогут продлить "жизнь" батарее. Кроме того, не стоит постоянно держать включенным мобильный интернет.

В чем минусы такой привычки рассказал портал Meta. Особенно важно отключать эту функцию ночью.

Мобильный интернет необходим там, где нет доступа к Wi-Fi. Дома у большинства людей он есть, а даже если и нет, мобильный интернет на своем смартфоне лучше отключить, когда вы ложитесь спать.

Дело в том, что если этого не сделать, телефон будет постоянно принимать и отправлять данные, обновлять информацию и тем самым "съедать" уровень заряда батареи. В краткосрочной перспективе это приведет к тому, что утром телефон может быть "севшим", а в долгосрочной — сократит срок службы аккумулятора.

По словам экспертов, в каждом смартфоне есть несколько приложений, которые автоматически подключаются к интернету, чтобы обновиться в фоновом режиме или получить данные о новых уведомлениях. Это тоже негативно сказывается на работе мобильного устройства. Поэтому лучше по ночам давать телефону "отдохнуть", отключая интернет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вопреки бытующему мнению, заряжать телефон всю ночь можно. Но перед этим нужно сделать одну вещь.