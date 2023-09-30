Экраном вниз или вверх: как нужно класть смартфон на стол
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Многие об этом и не знают
Мало кто задумывается о правильном способе размещения своего телефона на столе, с экраном лицевой стороной вниз или вверх. Однако стоило бы обратить внимание на этот момент, поскольку это может помочь избежать различных неприятных ситуаций с вашим гаджетом и даже предотвратить его повреждение.
Смартфоны следует помещать на стол с экраном, обращенным вниз, и это имеет совершенно логичное обоснование. Об этом пишет radiotrek.
Почему важно класть телефон экраном вниз
- Камера. Поскольку у многих моделей телефонов камера слегка выступает за корпус, положив телефон экраном вниз, вы обеспечите защиту линзы. Кроме того, это поможет избежать появления царапин и трещин на камере.
- Заглушка звука. Многие пользователи мобильных устройств активируют функцию автоматического выключения звука для входящих вызовов, когда поворачивают свои гаджеты экраном вниз.
- Датчики освещенности. Кладя гаджет экраном вниз, при получении уведомлений, SMS и звонков дисплей не будет лишний раз активироваться, что поможет экономить заряд аккумулятора.
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