Экраном вниз или вверх: как нужно класть смартфон на стол

Многие об этом и не знают

Мало кто задумывается о правильном способе размещения своего телефона на столе, с экраном лицевой стороной вниз или вверх. Однако стоило бы обратить внимание на этот момент, поскольку это может помочь избежать различных неприятных ситуаций с вашим гаджетом и даже предотвратить его повреждение.

Смартфоны следует помещать на стол с экраном, обращенным вниз, и это имеет совершенно логичное обоснование. Об этом пишет radiotrek.

Почему важно класть телефон экраном вниз

Камера. Поскольку у многих моделей телефонов камера слегка выступает за корпус, положив телефон экраном вниз, вы обеспечите защиту линзы. Кроме того, это поможет избежать появления царапин и трещин на камере. Заглушка звука. Многие пользователи мобильных устройств активируют функцию автоматического выключения звука для входящих вызовов, когда поворачивают свои гаджеты экраном вниз. Датчики освещенности. Кладя гаджет экраном вниз, при получении уведомлений, SMS и звонков дисплей не будет лишний раз активироваться, что поможет экономить заряд аккумулятора.

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