Ваш Android может делать больше, чем вы думаете: скрытая геолокация и блокировка надоедливых cообщений

Эти секреты предоставляют пользователям возможность получить больше своих устройств.

Android доминирует в мире смартфонов, и, несмотря на популярность, многие полезные особенности остаются вне поля зрения пользователей. Как например, возможность установить собственный звук на будильник. От приложений к неизвестным режимам – вот несколько полезных советов, которые могут вас удивить.

Скрытие файлов

Как сообщает "Xtremedroid", многие пользователи не знают, но можно легко скрыть личные файлы, такие как фотографии или документы. Достаточно создать папку и добавить перед ее названием точку (напр., ".Скрыто"). Эта папка не будет видна в стандартном файловом менеджере, но ее можно найти, используя специализированные приложения или изменяя настройки отображения.

Блокировка объявлений

Неприятные рекламные баннеры можно блокировать с помощью приложений, таких как AdBlock или Blokada. Они работают на уровне системы, блокируя рекламные запросы на серверы, что позволяет пользоваться большинством приложений без рекламы.

Блокировка чатов в WhatsApp

Если вы хотите защитить личные разговоры в WhatsApp, можно использовать функцию блокировки чатов. Достаточно установить пароль или использовать отпечаток пальца для доступа к конкретным чатам. Эта функция обеспечивает дополнительный уровень безопасности и конфиденциальности.

Удобный обмен файлами

Snapdrop — это веб-сервис, позволяющий быстро передавать файлы между устройствами без необходимости установки дополнительных программ. Функционируя аналогично популярному AirDrop от Apple, Snapdrop использует локальную сеть для безопасной передачи данных, позволяя пользователям обмениваться фотографиями, документами и другими файлами мгновенно.

Подделка геопозиции с GPS Emulator

Некоторые ситуации могут потребовать "обмана" вашего устройства для его реального местоположения. Приложения, такие как GPS Emulator, позволяют пользователям устанавливать любое желаемое местоположение для своей геопозиции на картах или других приложениях, использующих данные GPS.

Обновление старых фотографий

С ростом возможностей искусственного интеллекта появилась возможность восстанавливать старые или низкого качества фотографии. Сервисы на базе ИИ, такие как "replicate codeformer", используют сложные алгоритмы для повышения разрешения фотографий, приводя их к стандарту 4k HD. Это позволяет добавить остроту и детализацию изображениям, которые раньше могли выглядеть размытыми или нечеткими.

Напомним, что действенный способ улучшения качества звонков на Android — переход в авиарежим перед самым вызовом, который позволяет телефону быстро переподключиться к ближайшей базовой станции. Кроме того, для уставших от надоедливых звонков на своем смартфоне существует решение от Google, которое фокусируется на фильтрации нежелательных звонков.