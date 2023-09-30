Никогда не заряжайте телефон в кровати: пожарные назвали три причины, почему так нельзя делать

Это очень удобно, но может привести к печальным последствиям

Заряжать электронные устройства ночью очень удобно, поскольку в это время суток они как правильно не используются, а к утру гарантированно уже имеют высокий процент заряда, которого может хватить на весь день. Однако лучше избегать зарядки гаджетов, пока вы спите, и особенно их зарядки в кровати.

Это несет угрозу возгорания, — предупреждают британские пожарные, пишет Yahoo News.

На телефонах, планшетах, ноутбуках, павербанках, электронных сигаретах и многих других гаджетах установлены легкие литий-ионные батареи, которые нагреваются во время зарядки и в редких случаях могут воспламениться. При этом пожар таких аккумуляторов как правило быстро распространяется и его трудно потушить.

В связи с этим пожарные дают несколько советов, как минимизировать риск возгорания. Для этого следует заряжать телефоны на плоских и хорошо проветриваемых поверхностях, и ничем их не закрывать. Кроме того, не следует оставлять гаджет во время зарядки без присмотра.

Зарядка же в постели вредна сразу по нескольким причинам:

при зарядке на кровати (а тем более под подушкой) телефон нагреется, что повысит шансы возгорания; в спальне как правило много легковоспламеняющейся материи, что приведет к быстрому распространению пожара; во время сна вы не сможете быстро отреагировать в случае возникновения проблем, что может привести к печальным последствиям.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать подходящую зарядку для вашего телефона.