Вы делаете это каждый день: какая привычка гробит батарею смартфона

Вот из-за чего телефон быстро теряет уровень заряда аккумулятора

Для продления срока службы батареи вашего мобильного телефона важно правильно заряжать смартфон. Однако многие совершают ошибки не только при зарядке своего устройства.

К примеру, у многих из нас есть привычка носить свой мобильный телефон в переднем кармане брюк или джинсов. Но, как оказалось, эта повседневная привычка имеет негативное воздействие на срок службы батареи смартфона. Об этом пишет bestlifeonline.

Почему нельзя держать телефон в кармане

Если вы носите свой смартфон в переднем кармане, это может привести к дополнительному повреждению вашего мобильного телефона. Исследования показывают, что тепло вашего тела может разряжать аккумулятор, независимо от марки и модели смартфона.

Согласно данным исследований, оптимальная температура для работы батареи смартфона составляет от 17 до 23 градусов по Цельсию, что значительно ниже, чем обычная температура человеческого тела, которая составляет 36,6 градуса по Цельсию.

Важно отметить, что вред батарее телефона могут наносить и слишком низкие температуры окружающего воздуха, не только перегрев. В целом, использование телефона при высоких температурах может привести к потере от 25 до 35 процентов времени автономной работы устройства в год.

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