Могут разряжать как iPhone, так и Android: эта ошибка вам может дорого обойтись

При использовании смартфона важно помнить об одном нюансе

Продолжительность службы батареи мобильного телефона подвержена влиянию различных факторов, включая правильное со смартфоном обращение. Однако существуют действия, которые, казалось бы, безобидны, но могут негативно повлиять на работу устройства.

Часто мы одновременно запускаем несколько приложений, хотя не все из них активно используем. Эти программы, тем не менее, продолжают работать в фоновом режиме. Важно не забывать закрывать неиспользуемые приложения, чтобы не нагружать систему, пишет Readerʼs Digest.

Почему нужно закрывать все программы в телефоне

Неиспользуемые приложения могут уменьшать заряд батареи как на iPhone, так и на устройствах Android. Если вы откроете приложение один раз и больше не будете его использовать, оно все равно будет работать в фоновом режиме.

Удаление приложений, которые вам не нужны или которые вы больше не используете, является простым решением. Это помогает увеличить срок службы батареи вашего телефона и освобождает ценное место для хранения данных.

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