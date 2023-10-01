Тушите свет: всего одна простая функция убережет заряд телефона

Обратите внимание на один момент, который разряжает ваш смартфон

Мобильный телефон может быстро разряжаться по множеству причин, включая постоянный режим вибрации и некомфортные для устройства температуры. Кроме того, высокая яркость экрана или неправильно настроенная блокировка также могут сказываться на расходе энергии батареи.

Один небольшой хитрый прием может увеличить срок службы вашего смартфона без подзарядки, пишет mobile.asda. Достаточно изменить одну настройку на вашем телефоне — время автоматической блокировки экрана. Чем быстрее ваш мобильный уходит в режим блокировки и "гаснет", тем больше энергии батареи будет сохранено.

Блокировка экрана смартфона

Сократите время автоматической блокировки экрана. После завершения использования телефона, экран может оставаться активным в течение некоторого времени, прежде чем он автоматически выключится. Это зависит от настроек автоматической блокировки, которые определяют, через какой период неактивности ваш телефон будет заблокирован.

Это может привести к излишнему расходу батареи, потому что это в основном неэффективное использование времени экрана. Включение экрана, особенно яркого, сильно сказывается на уровне заряда. Сэкономьте заряд батареи, уменьшив время до автоблокировки, но убедитесь, чтобы слишком короткий интервал вас не раздражал.

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