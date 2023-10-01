Как пользоваться ноутбуком, чтобы он прослужил дольше: пять простых советов спасут вашу технику
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Чтобы техника жила дольше, пользователям нужно помнить о нескольких правилах
Ноутбук – удобный гаджет, который будет работать лучше и дольше, если не допускать распространенные ошибки при его использовании. Пользователи не должны класть ПК на мягкую поверхность, а еще стоит помнить о температурных условиях.
Обратите внимание на пять простых правил, которые продлят срок службы ноутбука. Об этом пишет The Sun со ссылкой на специалиста компании LG Томаса Эппса.
- Правило №1
Мягкие поверхности могут закрывать вентиляционные отверстия ноутбука и мешать вентилятору работать должным образом. Такая ошибка ведет к перегреву и сокращает срок службы батареи. Поэтому рекомендуется класть ноутбук на твердую поверхность.
- Правило №2
Если оставлять ноутбук в сети с зарядным устройством уже после того, когда аккумулятор полностью заряжен, срок службы сокращается. Полная зарядка до 100 процентов не является обязательной. Лучше всего заряжать ноутбук до 80 процентов, а затем дать ему разрядиться до 40 процентов. Такая привычка увеличит жизнь батареи.
- Правило №3
Тепло — враг техники, регулярный перегрев приведет к ее быстрому старению, поэтому сохраняйте более прохладные температурные условия. Если вы работаете за ноутбуком в течение длительного периода времени или находитесь на солнце, то используйте охлаждающую подставку.
- Правило № 4
Некоторые программы остаются работать в фоновом режиме, что ухудшает производительность ПК, так что лучше от них избавиться. Используйте "Диспетчер задач" на ноутбуках с Windows, чтобы найти любые приложения, которые чрезмерно нагружают процессор или память.
- Правило № 5
Не забывайте закрывать вкладки в открытом веб-браузере. Слишком много задач могут загружать память ноутбука и еще больше сокращать срок его службы.
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