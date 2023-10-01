Как пользоваться ноутбуком, чтобы он прослужил дольше: пять простых советов спасут вашу технику

Чтобы техника жила дольше, пользователям нужно помнить о нескольких правилах

Ноутбук – удобный гаджет, который будет работать лучше и дольше, если не допускать распространенные ошибки при его использовании. Пользователи не должны класть ПК на мягкую поверхность, а еще стоит помнить о температурных условиях.

Обратите внимание на пять простых правил, которые продлят срок службы ноутбука. Об этом пишет The Sun со ссылкой на специалиста компании LG Томаса Эппса.

Правило №1

Мягкие поверхности могут закрывать вентиляционные отверстия ноутбука и мешать вентилятору работать должным образом. Такая ошибка ведет к перегреву и сокращает срок службы батареи. Поэтому рекомендуется класть ноутбук на твердую поверхность.

Правило №2

Если оставлять ноутбук в сети с зарядным устройством уже после того, когда аккумулятор полностью заряжен, срок службы сокращается. Полная зарядка до 100 процентов не является обязательной. Лучше всего заряжать ноутбук до 80 процентов, а затем дать ему разрядиться до 40 процентов. Такая привычка увеличит жизнь батареи.

Правило №3

Тепло — враг техники, регулярный перегрев приведет к ее быстрому старению, поэтому сохраняйте более прохладные температурные условия. Если вы работаете за ноутбуком в течение длительного периода времени или находитесь на солнце, то используйте охлаждающую подставку.

Правило № 4

Некоторые программы остаются работать в фоновом режиме, что ухудшает производительность ПК, так что лучше от них избавиться. Используйте "Диспетчер задач" на ноутбуках с Windows, чтобы найти любые приложения, которые чрезмерно нагружают процессор или память.

Правило № 5

Не забывайте закрывать вкладки в открытом веб-браузере. Слишком много задач могут загружать память ноутбука и еще больше сокращать срок его службы.

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