Что отключить в телефоне, чтобы гарантировано сэкономить заряд батареи

Откажитесь от привычки оставлять эту функцию включенной

Мобильные устройства могут разряжаться быстрее, чем вы бы хотели, по разным причинам. Это не только приложения, которые даже в фоновом режиме потребляют энергию. Многие популярные функции также расходуют заряд аккумулятора, что может привести к тому, что смартфон разрядится в самый неудобный момент.

Простой совет поможет продлить заряд батареи вашего устройства. Он заключается в выключении функции определения местоположения на вашем телефоне, пишет mobile.asda. Эта функция не всегда необходима, но постоянно снижает заряд смартфона.

Почему нужно выключать геолокацию

Люди часто активируют геолокацию в своих устройствах, используя приложения для путешествий. Однако не всем известно, что GPS существенно снижает заряд батареи.

Если вам не требуется постоянное определение вашего местоположения на телефоне, лучше выключить эту функцию в настройках. Вы всегда можете включить функцию для конкретных приложений, но если вы их не используете, рекомендуется полностью отключить ее на телефоне, чтобы сэкономить заряд батареи.

Ранее мы писали, какая вредная привычка убивает ваш смартфон. Это делает практически каждый пользователь устройством.