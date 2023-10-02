Как правильно заряжать смартфон ночью: советы экспертов

Как правильно подготовить смартфон к ночной зарядке

Есть мнение, что ночная зарядка якобы негативно влияет на телефон. Однако многие привыкли заряжать свой смартфон именно ночью, ведь это очень удобно – до утра есть полностью заряженный аккумулятор.

Однако неприятных последствий можно избежать, если правильно подготовить телефон, пишет портал Pocket Lint. Главное не забывать, что когда смартфон заряжается – он выделяет тепло, поэтому если устройство находится в чехле, это может привести к перегреву и повреждению батареи.

Не считая того, зарядка в чехле может занимать больше времени, чем без него. Если смартфон нагревается во время зарядки, он заряжается медленнее. Таким образом, снятие чехла позволяет ускорить процесс зарядки и избежать перегрева, утверждают эксперты. Именно поэтому если вы оставляете телефон на зарядке всю ночь, это может привести к так называемой перезарядке телефона.

Однако переживать не стоит — большинство современных смартфонов достаточно "умны", чтобы перестать заряжаться после полной зарядки. После этого гаджет просто подбирает проценты по необходимости, говорят специалисты.

Еще одно правило "ночной зарядки": не стоит оставлять включенный в сеть телефон на мягкой поверхности, лучше положить его на что-то твердое – тогда тепло будет беспрепятственно рассеиваться и не повредить вашему гаджету.

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