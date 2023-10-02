Может дойти до 42 градусов тепла: какие приложения перегревают iPhone

Пользователи последней версии iPhone столкнулись с неприятность

В 2023 году Apple презентовала iPhone 15, однако у пользователей возникла проблема. Многие владельцы заявили, что смартфон перегревается.

Как сообщает The Sun, перегрев происходит из-за трех приложений. По крайне мере, такую информацию предоставили в компании в ответе на жалобы.

Так, пользователи пишут, что смартфон так перегревается, что его невозможно держать в руках. Сообщается, что гаджет может накалиться до температуры 39-42 градуса по Цельсию. Клиенты опасаются, что подобное не нанесло вред аккумулятору устройства.

Стало известно, что перегрев могут вызывать три программы. Речь идет об Instagram, Uber и игра Asphalt 9 (гоночная игра). Высокоинтенсивным приложениям требуется потоковое видео, службы определения местоположения и Wi-Fi. Сообщается, что вскоре разработчики должны решить эту неприятность.

Пока проблема не устранена производителем, пользователи могут меньше использовать вышеуказанные программы. Кардинальным шагом станет удаление приложений.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие приложения обычно больше всего разряжают мобильный телефон. В числе пожирателей заряда не только популярные социальные сети.