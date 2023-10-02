Четыре простых совета, как сохранить яркость экрана вашего смартфона

Позаботьтесь о своем смартфоне, чтобы продлить жизнь его экрана

Выгорание экрана смартфона — это проблема, которую производители еще не научились полностью решать. Произойти это явление может с любым, даже дорогим устройством.

При этом, стоит уточнить, что выгорание дисплея на вашем телефоне не критично, хотя и не очень приятно. Об этом пишет itechua.com.

Чаще всего эта проблема проявляется у смартфонов с AMOLED-матрицей, хоть они и лучше IPS-альтернативов. Однако, к счастью, решения у этой неприятности есть, и их аж четыре.

Совет №1

Приучите себя раз в две недели менять заставку на телефоне. А лучше всего вообще использовать просто черный экран. Это помогает равномерно распределять нагрузку на дисплей и предотвращает возникновение выгорания.

Совет №2

Когда используете популярные приложения для смартфона — активируйте их в полноэкранном режиме. Дело в том, что чаще всего подвержена выгоранию панель экрана, а в полноэкранном режиме использования, например, часы или иконки уведомлений в верхней части экрана скрываются.

Совет №3

Удобная фича смартфона — это функция Always-On Display, однако, она тоже может привести к выгоранию дисплея. Лучше ограничить время работы этой функции. К тому же, она неслабо садит зарядку телефона.

Совет №4

И наконец самое главное — постарайтесь минимально снизить яркость экрана в вашем смартфоне. Ведь чем ярче подсветка экрана, тем быстрее выцветают его пиксели в дисплее. Оптимальная яркость и для вашего зрения, и для сохранения экрана — это 50%.

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