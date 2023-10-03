Почему выгорает экран телефона и как этого избежать: четыре главных правила

Рассказываем, как не допустить выгорания экрана телефона

Если некоторые привычки просто убивают батарею вашего смартфона, то другие могут безнадежно испортить экран гаджета. И часто такую поломку уже никак не исправить.

Портал itechua отмечает, что экран может выгореть в любой момент и на любом смартфоне, независимо от его класса и цены. К сожалению, от этого явления никто не застрахован.

Как не допустить выгорания экрана

Четыре главных правила:

Правило 1. Меняйте заставку на экране минимум один раз в две недели. А самым надежным способом будет использовать черный фон. Таким образом нагрузка будет распределена более равномерно, что поможет предотвратить преждевременное выгорание.

Меняйте заставку на экране минимум один раз в две недели. А самым надежным способом будет использовать черный фон. Таким образом нагрузка будет распределена более равномерно, что поможет предотвратить преждевременное выгорание. Правило 2. Активируйте полноэкранный режим для приложений, которыми вы больше всего пользуетесь. Одна из наиболее подверженных выгоранию частей экрана — это стасус-бар. В полноэкранном же режиме уведомления и часы наверху экрана скрываются.

Активируйте полноэкранный режим для приложений, которыми вы больше всего пользуетесь. Одна из наиболее подверженных выгоранию частей экрана — это стасус-бар. В полноэкранном же режиме уведомления и часы наверху экрана скрываются. Правило 3. Ограничьте время работы функции Always-On Display. Это удобная функция, но она тоже приводит к выгоранию. Кроме того, она сильно разряжает аккумулятор телефона.

Ограничьте время работы функции Always-On Display. Это удобная функция, но она тоже приводит к выгоранию. Кроме того, она сильно разряжает аккумулятор телефона. Правило 4. Последнее по счету, но далеко не по важности — уменьшите яркость. Чем ярче подсветка, тем быстрее выцветут пиксели. Эксперты советуют выставить оптимальное значение на уровне не более 50%.

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