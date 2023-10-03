Почему выгорает экран телефона и как этого избежать: четыре главных правила
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Рассказываем, как не допустить выгорания экрана телефона
Если некоторые привычки просто убивают батарею вашего смартфона, то другие могут безнадежно испортить экран гаджета. И часто такую поломку уже никак не исправить.
Портал itechua отмечает, что экран может выгореть в любой момент и на любом смартфоне, независимо от его класса и цены. К сожалению, от этого явления никто не застрахован.
Как не допустить выгорания экрана
Четыре главных правила:
- Правило 1. Меняйте заставку на экране минимум один раз в две недели. А самым надежным способом будет использовать черный фон. Таким образом нагрузка будет распределена более равномерно, что поможет предотвратить преждевременное выгорание.
- Правило 2. Активируйте полноэкранный режим для приложений, которыми вы больше всего пользуетесь. Одна из наиболее подверженных выгоранию частей экрана — это стасус-бар. В полноэкранном же режиме уведомления и часы наверху экрана скрываются.
- Правило 3. Ограничьте время работы функции Always-On Display. Это удобная функция, но она тоже приводит к выгоранию. Кроме того, она сильно разряжает аккумулятор телефона.
- Правило 4. Последнее по счету, но далеко не по важности — уменьшите яркость. Чем ярче подсветка, тем быстрее выцветут пиксели. Эксперты советуют выставить оптимальное значение на уровне не более 50%.
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