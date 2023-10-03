Эта хитрость всегда работает: как максимально быстро зарядить телефон

Вам понадобится примерно 20 минут

Нередко бывают случаи, когда нужно срочно зарядить мобильный телефон, но времени на это есть очень мало. Для таких ситуаций есть простой лайфхак, который поможет пополнить батарею до достаточного уровня всего за 15-20 минут.

Так, для более быстрой зарядки вам необходимо выключить телефон. Это самый оптимальный вариант зарядки, когда есть ограниченное время. Об этом пишет "Апостроф".

Благодаря такому способу буквально через 20 минут телефон зарядится на достаточное количество процентов. Также можно включить режим полета или использовать такую функцию как быстрая зарядка.

Также следует зарядить телефон именно от розетки, поскольку зарядка от, к примеру, ноутбука, идет гораздо медленнее. Если нет возможности отключить на время телефон, необходимо в таком случае снизить яркость, выключить неиспользованные приложения, а также можно активировать режим полета. Это позволит еще быстрее зарядить телефон.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно заряжать телефон, чтобы не испортить батарею. Есть несколько важных правил, выполняя которые вы продлите жизнь своему смартфону.