Не выбрасывайте старый смартфон: как можно использовать ненужный мобильник в быту

Многие не знают, что старый мобильный телефон можно использовать самыми неожиданными способами

Модели мобильных телефонов постоянно обновляются, рынок гаджетов переполнен новенькими устройствами. Каждый год в магазинах появляются все более продвинутые новые смартфоны, с кучей дополнительных функций для работы и досуга.

Однако, а что делать со старым смартфоном, если вы купили новую модель, но предыдущая еще вполне рабочая. Как оказалось, старый мобильник можно использовать в быту, пишет apostrophe.ua.

Используйте старый смартфон в авто

Если модель старого смартфона нормально работает, вы можете использовать его в машине, как видеорегистратор или навигатор. Это избавит вас от необходимости покупать специальную аппаратуру в машину. Кроме того, вам не придется перегружать этим свой новый смартфон.

Можно использовать как аудио- или видеоплеер

В качестве аудио- или видеоплеера можно использовать свой старый телефон. Так вам не придется изнашивать батарею в новом смартфоне, если захочется послушать музыку или посмотреть видео. То есть таким образом вы продлите жизнь нового телефона.

Смартфон может стать пультом

Мало кто знает, но старый смартфон можно сделать пультом дистанционного управления. Просто установите нужную программу на телефон и используйте его как пульт для телевизора, а также дистанционного управления другими устройствами дома.

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