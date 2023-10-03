Ваш смартфон может стать вебкамерой для ноутбука: крутой лайфхак для тех, у кого Android

Камеру мобильного телефон можно использовать и для ноутбука, есть простой способ

Владельцы телефонов на операционной системе Android могут использовать камеру на нем, как веб-камеру для ноутбука. Сделать это можно без покупки отдельных кабелей, скачивания программ и сложных настроек.

Подключить смартфон можно к ноутбуку любой марки. Издание Tomsguide опубликовало инструкцию, как быстро это сделать.

Если у вас загружена последняя версия обновлений Android 14, то сделайте следующие шаги:

Сначала подключите смартфон к компьютеру

Подключите телефон к ноутбуку USB-кабелем. Это сработает, как с ОС Windows, так и с MacBook. Когда на телефон придет уведомление, нажмите на него и выберите кнопку "веб-камера".

Настройка

Когда активировали режим "веб-камеры", выскочит новое уведомление. Нажимайте и выбирайте — передняя или задняя камера, также можно выбрать увеличение, которое вам нужно.

Включение веб-камеры

Когда предыдущие шаги выполнены, вы можете приступать к использованию режима веб-камеры смартфона. В главных настройках ноутбука или в отделе настроек видеоконференций выберите кнопку "Android Camera" и все готово.

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