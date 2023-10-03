Как правильно заряжать iPhone, чтобы он дольше не разряжался: практичные советы

Есть девять правил, которые помогут дольше сохранить заряд телефона

Владельцы iPhone наверняка хотят, чтобы гаджет прослужил им как можно дольше, поэтому важно заряжать телефон правильно. Чтобы смартфон дольше держал заряд, нужно не только соблюдать оптимальную температуру при зарядке, но и еще несколько правил.

На портале Stylus рассказали о том, как правильно заряжать iPhone, чтобы он дольше держал заряд. От эксплуатации телефона зависит, сколько он прослужит в итоге.

1. Провод для зарядки только оригинальный

Производитель советует заряжать iPhone только оригинальными зарядными устройствами Apple. Такие аксессуары лучше защищены от резких перепадов напряжения и перегрева. Некачественная зарядка может привести к тому, что телефон начнет часто ломаться. Если осталась зарядка от предыдущего продукта Apple, то можно использовать ее.

2. Подзаряжайте телефон

Вопреки мнению о том, что телефон нужно полностью разряжать, делать это запрещено. Из-за такой зарядки увеличивает износ аккумулятора, поэтому рекомендуют подключать iPhone к зарядному устройству при потере 20-30% заряда.

3. Не заряжайте iPhone полностью

Заряжать до 100% не рекомендуется заряжать любой смартфон, в том числе и iPhone. Допустимая отметка, которая не вредит батарее, от 50% до 80%. При такой зарядке телефон дольше прослужит.

4. Температура должна быть комфортной

На холоде iPhone и другие марки телефонов разряжаются намного быстрее, но при этом максимальная емкость батареи не меняется. Если температура слишком высокая, то накопительные свойства литий-ионного аккумулятора значительно снижаются.

Оптимальная температура для iPhone от +16 до +22 градусов.

5. Заряжать нужно даже устройство, которое не используется

Если смартфон долго лежит без дела, то он все равно разряжается. Чтобы не испортить батарею, эксперты рекомендуют подзаряжать гаджет время от времени хотя бы до 50%. Будет лучше, если делать это хотя бы раз в месяц.

6. Не держите телефон все время "на проводе"

Чтобы iPhone быстро заряжался, не нужно постоянно держать его подключенным к зарядке. Если смартфон будет все время "на проводе", то аккумулятор раньше времени потеряет емкость, заряд будет расходоваться быстрее и, как следствие, срок службы телефона сократится.

7. Нужно следить за состоянием батареи

Пользователь iPhone может следить за состоянием батареи и расходом электроэнергии. Сделать это можно, если в "Настройках" выбрать раздел "Аккумулятор", а затем пункт "Состояние аккумулятора". В случае, если ее емкость упадет до критической отметки, лучше батарею заменить на новую.

Также в настройках можно просматривать, какие приложения используют больше всего энергии.

8. Вовремя обновляйте телефон

К примеру, iPhone 13 лучше заряжать со включенной опцией "Оптимизированная зарядка". В таком случае смартфону обеспечено бережное восстановление заряда. В новых моделях производитель улучшает уже имеющиеся приложения и добавляет новые компоненты для повышения производительности.

9. Реже заряжайте телефон в автомобиле

Часто заряжать iPhone в машине не рекомендовано, но если это необходимо, то лучше сперва завести авто, а уже потом подключать телефон. Если этого не сделать, то может произойти резкий скачок напряжения и смартфон придется нести в ремонт.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что отключить в телефоне, чтобы он дольше держал заряд батареи. Оказывается, что многие популярные функции расходуют заряд аккумулятора.