Google Photos не показывает фотографии на телефоне: десять способов исправить ошибку

Служба хранения мультимедийных данных не лишена ошибок

Благодаря удобному обмену данными, доступности на различных платформах и множеству функций интеллектуального редактирования Google Photos является одной из лучших галерейных программ. Однако иногда с ее работой возникают сложности, и вовсе не из-за проблем с экраном телефона.

Бывает, что служба не загружает изображение, не распознает лицо или даже не показывает все фотографии на телефоне. Портал guidingtech предлагает лучшие способы решить проблему.

Почему не отображается фото в галерее — ответ

Кроме того, что Google Photos является программой галереи по умолчанию на Android, она также работает как инструмент резервного копирования медиа. Чаще всего приложение не показывает резервные копии фотографий из-за:

отсутствия синхронизации;

проблем с подключением к интернету;

заполненной памятью телефона.

Есть и другие причины некорректной работы приложения. Рассмотрим их и методы решения вопроса ниже.

Что делать, чтобы Google Фото отображались в галерее — десять шагов

Шаг 1. Перезапустите программу

Вы можете перезапустить Google Photos и синхронизировать новые фотографии. Откройте меню последних приложений, смахните Google Фото, чтобы закрыть его и откройте вновь.

Шаг 2. Проверьте подключение к сети

Если вы пытаетесь загрузить мультимедийные файлы в Google Photos по неисправному или нестабильному подключению к интернету, приложение может столкнуться с проблемами отображения. Если телефон постоянно теряет сеть, сбросьте настройки сети и повторите попытку.

Шаг 3. Проверьте память телефона

Если на телефоне мало места, загруженные мультимедийные файлы могут не отображаться. Браузер телефона может только загрузить файл, но не может записать его на устройстве. Вам нужно принять необходимые меры, чтобы освободить место.

Шаг 4. Включите резервное копирование и синхронизацию

Для того чтобы синхронизировать файлы мультимедиа на всех устройствах, необходимо включить резервное копирование Google Фото на телефоне. Для этого запустите Google Фото, коснитесь изображения профиля в правом верхнем углу и выберите настройки фотографий. Нажмите "Резервное копирование" и включите то же самое в следующем меню.

Шаг 5. Проверьте в Google Фото корзину

Вы случайно удалили несколько мультимедийных файлов из Google Фото? Система удаляет его со всех подключенных устройств. К счастью, вы можете восстановить такие фотографии и видео из корзины, перейдя в раздел "Библиотека".

Шаг 6. Проверьте хранилище Google Drive

Google предлагает 15 Гб памяти на диске бесплатно. Если ваш аккаунт превысил выделенное пространство, у вас могут возникнуть проблемы с загрузкой и проверкой фотографий.

Шаг 7. Принудительно остановите Google Фото

Если приложение не работает, вы можете остановить его и повторить попытку. Для этого удерживайте значок приложения Google Photo, откройте меню сведений о приложении и нажмите "Принудительно остановить". После этого перезапустите приложение.

Шаг 8. Очистите кеш Google Photos

Поврежденный кеш часто портит функции приложения на телефоне. Очистите его и повторите попытку.

Шаг 9. Обновите приложение

Google часто обновляет мобильные приложения на iPhone и Android, добавляя новые функции и исправляя ошибки. Обновите Google Фото до последней версии и повторите попытку.

Шаг 10. Попробуйте Google Photos Web

Google Photos может не отображать все загруженные фотографии и видеоклипы на вашем телефоне. Чтобы вернуться к вашим воспоминаниям, можно использовать веб-версию Google Photos.

При загрузке поврежденных файлов на свой телефон они могут не отображаться в Google Фото. Вы также должны проверить статус Google Фото на Downdetector и подтвердить любой текущий сбой. Если есть проблема на стороне сервера, подождите, пока компания ее решит.

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