Перегрев телефона: почему это случается и как бороться

Несколько полезных советов помогут вам избавить от проблемы

Частый перегрев телефона свидетельствует о том, что вы допускаете ошибки в использовании устройства. Однако главное — вовремя выявить проблему и устранить ее, чтобы гаджет "прожил" как можно дольше.

"Телеграф" рассказывает, что может влиять на перегрев телефона и как с рядом этих проблем бороться. Есть некоторые моменты, на которые нужно обратить внимание, если вы заметили, что ваш телефон стал сильно перегреваться.

Во-первых, может влиять интенсивное использование устройства. Трехмерные игры, приложения, видеосъемка, длительное использование приводят к повышенной нагрузке на видеоускоритель и процессор. В связи с этим смартфон не только перегревается, но и быстро разряжается. Чтобы избежать таких неприятностей, следует давать телефону время от времени отдохнуть.

Во-вторых, причиной проблемы могут стать приложения в телефоне. А точнее, ошибки или плохо оптимизированных код, который они могут содержать. Из-за этого процессор может работать на повышенной мощности. Потому следует почистить список приложений и избавиться от ненужных. Важно также не препятствовать обновлению отдельных приложений, так как свежие версии могут исправлять ошибки.

Неправильная зарядка также может стать причиной перегрева телефона. Потому следует пользоваться только оригинальными кабелями и адаптерами. В момент, когда устройство подключено к электросети, старайтесь не качать файлы и не запускать игры и тяжёлые программы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как максимально быстро зарядить телефон, когда есть очень мало времени. Этот лайфхак всегда выручает во время спешки.