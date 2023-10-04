Может перестать работать: названы поверхности, на которые лучше не ставить ноутбук

В вашем доме есть поверхности, на которые нельзя ставить ноутбук, так как это вредит его работе

Ноутбуки довольно капризные устройства и требуют бережного к себе отношения. Стоит всего раз поставить гаджет не туда и он выводится из строя. В вашем доме есть, как минимум, три поверхности, которые убивают ваш ноутбук

Лучше всего держать ноутбук на рабочем столе, но никак не на обеденном, где вы едите. Также не подойдут кровать и подоконник, пишет apostrophe.ua.

Три поверхности, на которые нельзя ставить ноутбук

Кровать

Постарайтесь вообще избегать мягких поверхностей, так как они закрывают нормальную вентиляцию гаджета, что со временем приведет к неисправностям. Если держать ноутбук открытым в кровати, он будет перегреваться, а внутрь устройства может попасть пыль и твердые частички.

Подоконник

Еще одна поверхность, которая не подходит для работы на ноутбуке. Летом на подоконнике компьютер будет быстро нагреваться, а затем и перегреваться. Опять же, не забываем о пыли, которая летит с улицы, когда окна открыты.

Обеденный стол

Плохая идея принимать пищу, сидя за ноутбуком, особенно на кухне за обеденным столом. Даже если вы очень аккуратны, рано или поздно вы можете пролить какую-то жидкость на устройство. А в вентиляцию гаджета запросто попадут крошки или твердые частички еды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как пользоваться ноутбуком, чтобы он прослужил дольше. Есть пять простых советов, которые спасут вашу технику от поломок.