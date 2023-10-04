"Мертвые зоны" для роутера Wi-Fi в комнате: как их легко обнаружить

С помощью одной уловки вы узнаете, где лучше всего расположить маршрутизатор в доме

От выбора места для роутера Wi-Fi в доме зависит то, быстрым ли будет интернет. В так называемых мертвых зонах сигнал попросту не будет передаваться, к счастью, найти такие участки комнаты очень легко.

Чтобы обнаружить "мертвые зоны" для Wi-Fi в доме, воспользуйтесь одним из приложений. Такой совет дает издание The Sun.

Если у вас проблемы с домашним беспроводным интернетом, то стоит переместить маршрутизатор. Когда устройство находиться в плохом месте для раздачи сигнала, скорость не улучшит никакой тариф.

Мертвая зона — это термин, который эксперты используют для обозначения места, куда не доходят сигналы Wi-Fi. Для выявления таких участков попробуйте воспользоваться специальным приложением. Программы доступны хоть для iPhone, хоть для Android, также найдутся варианты для установки на ПК.

Скачивать программу рекомендуется в в Google Play Store или Apple App Store, чтобы вы получили проверенный и законный продукт. К примеру, в App Store есть приложение Wi-Fi Deadspot. Разработчики уверяют, что с его помощью вы найдете "мертвые зоны" в помещениях, где страдает скорость Wi-Fi. Альтернативой станет NetSpot – программа, которую можно загрузить на ноутбук, и найти проблемные места в домашней сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие способы помогут повысить скорость Wi-Fi. А еще мы писали, как усилить качество домашнего интернета благодаря хитрому трюк с роутером.