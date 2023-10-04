Как сделать свой смартфон неприступным: эти настройки улучшат вашу конфиденциальность

Безопасность и конфиденциальность – это не что-то статическое. Всегда следите за последними обновлениями безопасности

В наше время мобильный телефон – не просто средство связи, а настоящий помощник, с которым мы не расстаемся целый день. И если бы не было неприятно, если бы мы потеряли нашего "электронного друга" из-за воровства или собственной неосторожности. Поэтому вопрос безопасности и конфиденциальности наших мобильных гаджетов очень актуален.

Настройте аутентификатор:

Установка двухэтапной верификации является важным шагом для защиты ваших личных данных. Используйте аутентификатор (например, Google Authenticator или Authy) для создания временных паролей, что повысит безопасность телефона.

Загрузите и установите приложение аутентификатора из магазина приложений телефона (Google Play Store для Android или App Store для iOS).

Откройте приложение и следуйте инструкциям по настройке, которые обычно включают сканирование QR-кода или ввод ключа, предоставленного службой, которую вы хотите защитить.

Получайте и используйте одноразовые пароли, которые предоставляет приложение, для входа в свои аккаунты.

Блокируйте программы, имеющие доступ к вашей геолокации:

Проверьте настройки геолокации и отключите доступ к ней для тех программ, которые не имеют этой информации для корректной работы.

Выделите настройки телефона.

Найдите раздел "Конфиденциальность" или "Разрешения для приложений".

Выберите "Геолокация" и просмотрите список программ, имеющих доступ к геолокации.

Отключите доступ к геолокации для тех программ, которые, по вашему мнению, не требуют этой информации.

Включите функцию "Найти мой iPhone" (для пользователей iPhone):

Эта функция поможет вам найти потерянный или украденный телефон. Активируйте ее в настройках iCloud.

Выделите настройки телефона.

Коснитесь имени вверху экрана.

Выберите "iCloud".

Прокрутите вниз и коснитесь "Найти".

Включите "Найти мой iPhone" и следуйте инструкциям на экране.

Настройте конфиденциальность почты:

Используйте сильные пароли и двухэтапную аутентификацию для вашей электронной почты. Также регулярно проверяйте список подключенных устройств и сессий.

Перейдите на веб-сайт почтового провайдера.

Войдите в свой аккаунт.

Выделите раздел настройки безопасности и конфиденциальности.

Включите двухэтапную верификацию, выберите сильный пароль и регулярно проверяйте активные сессии и подключенные устройства.

Отключите отслеживание рекламы:

Отключите опцию персонализации рекламы в настройках конфиденциальности вашего телефона, чтобы уменьшить количество собранной о вас информации.

Выделите настройки телефона.

Найдите раздел "Конфиденциальность" или "Реклама".

Отключите опцию персонализации или отслеживания рекламы.

Конечно, лучшая защита – это ваше внимание и осторожность. Не делитесь личной информацией в ненадежных источниках и регулярно проверяйте конфиденциальность телефона.

Напомним, проблемы могут возникнуть не только с конфиденциальностью, но и функциональностью самого устройства. Иногда, например, Google Photos не показывает все фотографии на телефоне. Мы говорим о десяти шагах для решения этого вопроса, включая проверку подключения к сети и памяти телефона. С другой стороны, с течением времени возникает другое неприятное явление – телефон начинает "тормозить". Существует простой способ оптимизации устройства – отключение лишних фоновых программ и служб.