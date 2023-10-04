Как сделать свой смартфон неприступным: эти настройки улучшат вашу конфиденциальность
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Безопасность и конфиденциальность – это не что-то статическое. Всегда следите за последними обновлениями безопасности
В наше время мобильный телефон – не просто средство связи, а настоящий помощник, с которым мы не расстаемся целый день. И если бы не было неприятно, если бы мы потеряли нашего "электронного друга" из-за воровства или собственной неосторожности. Поэтому вопрос безопасности и конфиденциальности наших мобильных гаджетов очень актуален.
Настройте аутентификатор:
Установка двухэтапной верификации является важным шагом для защиты ваших личных данных. Используйте аутентификатор (например, Google Authenticator или Authy) для создания временных паролей, что повысит безопасность телефона.
- Загрузите и установите приложение аутентификатора из магазина приложений телефона (Google Play Store для Android или App Store для iOS).
- Откройте приложение и следуйте инструкциям по настройке, которые обычно включают сканирование QR-кода или ввод ключа, предоставленного службой, которую вы хотите защитить.
- Получайте и используйте одноразовые пароли, которые предоставляет приложение, для входа в свои аккаунты.
Блокируйте программы, имеющие доступ к вашей геолокации:
Проверьте настройки геолокации и отключите доступ к ней для тех программ, которые не имеют этой информации для корректной работы.
- Выделите настройки телефона.
- Найдите раздел "Конфиденциальность" или "Разрешения для приложений".
- Выберите "Геолокация" и просмотрите список программ, имеющих доступ к геолокации.
- Отключите доступ к геолокации для тех программ, которые, по вашему мнению, не требуют этой информации.
Включите функцию "Найти мой iPhone" (для пользователей iPhone):
Эта функция поможет вам найти потерянный или украденный телефон. Активируйте ее в настройках iCloud.
- Выделите настройки телефона.
- Коснитесь имени вверху экрана.
- Выберите "iCloud".
- Прокрутите вниз и коснитесь "Найти".
- Включите "Найти мой iPhone" и следуйте инструкциям на экране.
Настройте конфиденциальность почты:
Используйте сильные пароли и двухэтапную аутентификацию для вашей электронной почты. Также регулярно проверяйте список подключенных устройств и сессий.
- Перейдите на веб-сайт почтового провайдера.
- Войдите в свой аккаунт.
- Выделите раздел настройки безопасности и конфиденциальности.
- Включите двухэтапную верификацию, выберите сильный пароль и регулярно проверяйте активные сессии и подключенные устройства.
Отключите отслеживание рекламы:
Отключите опцию персонализации рекламы в настройках конфиденциальности вашего телефона, чтобы уменьшить количество собранной о вас информации.
- Выделите настройки телефона.
- Найдите раздел "Конфиденциальность" или "Реклама".
- Отключите опцию персонализации или отслеживания рекламы.
Конечно, лучшая защита – это ваше внимание и осторожность. Не делитесь личной информацией в ненадежных источниках и регулярно проверяйте конфиденциальность телефона.
Напомним, проблемы могут возникнуть не только с конфиденциальностью, но и функциональностью самого устройства. Иногда, например, Google Photos не показывает все фотографии на телефоне. Мы говорим о десяти шагах для решения этого вопроса, включая проверку подключения к сети и памяти телефона. С другой стороны, с течением времени возникает другое неприятное явление – телефон начинает "тормозить". Существует простой способ оптимизации устройства – отключение лишних фоновых программ и служб.