Телефон стал "тормозить": что делать, чтобы гаджет снова работал на максимум

Эти простые методы помогут решить проблему с медленным телефоном

Если смартфон у вас долгий период времени, то, скорее всего, вы заметили, что он стал медленнее работать. Даже самые лучшие телефоны медленно, но верно становятся медленными без должного ухода и внимания.

На портале Pocket Lint рассказали о том, как свести к минимуму эту проблему и снова ускорить работу телефона. Если соблюдать эти советы, то телефон точно не доставит неудобств.

Выключите и снова включите телефон

Возможно, это звучит немного банально, но иногда самые простые решения оказываются лучшими. Выключение и повторное включение телефона может помочь во многих ситуациях. Если вы никогда не выключаете свой телефон, а просто оставляете его на зарядке на ночь и используете в течение дня, то простая перезагрузка может ускорить процесс.

Очистите кэш

Если медленно работает не весь телефон, а только некоторые конкретные приложения, то вполне возможно, что дело в кэше. В таком случае очистка кэша поможет решить потенциальные проблемы и телефон будет работать быстрее.

Освободите место в памяти телефона

Со временем память телефона заполняется фотографиями, скачанными файлами, приложениями и разными программами. Из-за того, что объем памяти телефона ограниченный, чем больше на нем файлов, тем медленнее работает гаджет.

Удалите ненужные приложения, фотографии, очистите корзину и многое другое. Удаление больших неиспользуемых игр и приложений, которыми вы редко пользуетесь, — один из самых простых, но эффективных методов.

Обновите свой телефон

Если вы не следите за последними обновлениями, возможно, медленная работа связана именно с тем, что необходимо обновить систему. Производители телефонов регулярно выпускают обновления безопасности и программного обеспечения для телефонов, которые помогут устранить любые проблемы, которые могут возникнуть у пользователей.

Сбросьте настройки телефона до заводских

Если все остальное не помогло и телефон по-прежнему тормозит, сброс настроек к заводским настройкам может быть разумным шагом. Это немного радикально, так как все данные, приложения и многое другое, что есть на вашем телефоне, будет утеряно. Но это может помочь устранить любые проблемы в работе гаджета.

Удалите виджеты

Если вы считаете, что ваш телефон работает медленно, иногда стоит внести небольшие изменения. Единственное, что вы можете сделать, — это прекратить использовать виджеты, особенно если они динамические и регулярно обновляются в фоновом режиме. Некоторые виджеты могут быть ресурсоемкими, и, если вы используете их много на своем телефоне, это может привести к проблемам. Возможно, стоит рассмотреть возможность удаления их вместе с другими удаляемыми приложениями.

Отключите отслеживание местоположения

Еще одна программа, которая регулярно обновляет и отправляет данные с вашего телефона туда и обратно, — это отслеживание местоположения или GPS иными словами. Приложения и инструменты навигации могут использовать отслеживание местоположения для улучшения пользовательского опыта, но такое отслеживание также может отрицательно повлиять как на время автономной работы, так и на скорость работы телефона. Возможно, стоит попробовать отключить отслеживание местоположения, чтобы посмотреть, поможет ли это решить ваши проблемы.

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