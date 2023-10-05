Вы точно перестанете в это верить: два мифа о зарядке телефона ночью

Специалисты рассказали, как заряжать смартфон в ночное время

Интернет полон рассуждений о том, как заряжать телефон, чтобы не испортить батарею и почему нельзя ставить телефон на зарядку на всю ночь, несмотря на то, что это очень удобно. И правда, вы выдвигаетесь утром по своим делам, не беспокоясь о количестве заряда — 100% вам точно хватит до вечера.

Однако есть распространенное мнение, что такой прием сокращает срок службы аккумулятора. Портал Pocket Lint рассказывает, как этого избежать, правильно подготовив смартфон к ночной зарядке.

Как продлить срок службы батареи телефона при зарядке ночью

Главные предубеждения владельцев смартфонов такие:

постоянный перегрев;

износ аккумулятора от постоянной зарядки.

Эксперты отмечают, что перегрев может привести к неисправности устройства или повреждению батареи, если теплу, которое выделяется при зарядке, некуда деваться и телефон действительно сильно перегревается. В этом случае решить проблему можно просто, сняв с гаджета чехол.

Кроме того, телефон, который находится на подзарядке, нельзя оставлять на неподходящей поверхности. Мягкие подлокотники, матрац, подушки, прикроватный коврик и подобные предметы сами аккумулируют тепло, а не помогают его рассеивать, следовательно — риск перегрева возрастает.

Следующий аргумент против — так называемая излишняя "перезарядка" телефона, если он стоит включенным в сеть всю ночь. Но, по словам специалистов, большинство современных телефонов достаточно "умны" и перестают активно потреблять электроэнергию после полной зарядки. Телефон будет "натягивать" из сети только те проценты, которые потратит на фоновые действия. Включите режим полета, чтобы не расходовать батарею, пока вы спите.

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