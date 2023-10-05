Чтобы не купить кота в мешке: на что обратить внимание при выборе б/у гаджетов

Покупателям рассказали, на что обратить внимание при покупке бывшей в использовании техники и гаджетов.

Если вы решили приобрести смартфон, ноутбук или другой гаджет, но финансов не хватает на то, что хочется, можно рассмотреть вариант покупки бывшей в использовании техники. Есть важные нюансы, на которые следует обратить внимание при выборе б/у устройств.

Покупка бывших в использовании гаджетов поможет сэкономить деньги. А широкий выбор товаров позволит выбрать хорошее устройство, пишет РБ.

На что обратить внимание при покупке б/у техники?

Подержанные товары лучше покупать непосредственно у производителей, а не у сторонних продавцов. Как правило, покупка у производителя менее рискованна из-за того, что у них больше шансов на качественное восстановление техники. Также у оригинальных производителей проще будет заменить какие-то детали или докупить нужные аксессуары.

При покупке б/у техники будьте внимательны к деталям и учитывайте все критерии. Так, стоит присмотреться, в каком состоянии находится гаджет, есть ли у него внешние повреждения и можно ли заменить комплектующие при необходимости.

Также стоит обратить внимания, был ли очищен и продезинфицировано телефон или ноутбук перед продажей.

Спросите у продавца о гарантиях, и кто ее предоставляет в случае необходимости.

Еще один важный критерий — это цена. Если у вас сильно ограниченный бюджет, то не стоит искать почти новый целый телефон или планшет. В таком случае допускаются внешние повреждения, царапины, трещины и прочее.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трех признаках, что ваш телефон старый. Когда нужно менять устаревшую модель смартфона.