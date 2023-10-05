Телефон перестал заряжаться: три способа решить проблему

Не спешите сразу бежать в сервис обслуживания, скорее всего проблему можно решить самостоятельно.

Телефон стал незаменимой частью нашей жизни. Производители постоянно выпускают новые модели и соблазняют покупателей скидками и приятными ценами. Однако, бывает так, что устройство выходит из строя, например, перестает заряжаться.

Не спешите бежать в сервисный центр или обращаться к знакомым мастерам. Скорее всего, проблему можно решить самостоятельно, пишет meta.ua.

Что сделать, чтобы смартфон заряжался

Не важно, какая у вас модель. Внимательно изучите кабель зарядки и саму розетку на предмет поломок или повреждений. Некоторые адаптеры не могут достаточно обеспечить энергией, чтобы телефон заряжался.

Обычно, хватает 5 Вт, а вот более низкий уровень может приводить к сбоям в зарядке устройства. Вы можете проверить выходную мощность на этикетке, там должны быть указаны все данные в вольтах или амперах.

Еще один способ помочь телефону начать заряжаться — это перегрузить его — выключите и включите устройство. Во многих случая это реально помогает.

Также стоит проверить, заряжается ли телефон в выключенном состоянии. Если зарядка не происходит при включенном устройстве, а когда оно выключено, то заряжается, это может говорить о проблемном приложении, которое дает такой сбой. Проверьте настройки телефона и работу приложений.

Еще одна причина, по которой смартфон не заряжается — это загрязнения, влага и пыль, которые скапливаются в зарядном гнезде или под крышкой. Нужно аккуратно очистить порт зарядки на телефоне — для этого можно использовать ватную палочку.

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