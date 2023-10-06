Будет просто летать: что сделать, чтобы телефон стал работать быстрее
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Рассказываем, что делать, если телефон стал работать медленно
Даже если вы приобрели новый телефон Android и считаете, что в нем достаточно большой объем встроенной памяти, в скором времени вы можете обнаружить, что хранилище заполняется и телефон начинает тормозить. Существуют разные способы, как очистить память Android и сделать его работу более гладкой.
Приложения, игры, фотографии и видео могут засорять ваше устройство и доставлять дискомфорт при его использовании. Поэтому портал Pocket Lint собрал восемь советов, как улучшить производительность телефона.
Как почистить телефон, чтобы он не тормозил
Восемь простых, но действенных способов:
- Удалите приложения, которые не используются. Приложения могут занимать много места, особенно если вы любите играть на телефоне.
- Используйте Google Files, чтобы освободить место. Это поможет вам очистить телефон, удалив дубликаты файлов и другой мусор. Это быстрый и простой способ освободить память.
- Сохраните свои фотографии в облаке. Вместо того, чтобы сохранять все свои фотографии на телефоне, создайте их резервные копии в облачном хранилище. Это сэкономит место на вашем телефоне и позволит получить доступ к фотографиям с любого устройства.
- Используйте Google Photos для удаления локальных фотографий. Среди параметров можно выбрать, для каких папок с изображениями создавать резервные копии (чтобы мемы не занимали место в вашем облачном аккаунте), выбрать качество и выбрать, загружать ли фотографии через мобильные данные или нет.
- Почистите корзину. Подобно Windows, Android не избавляется автоматически от того, что вы удалили. Эти файлы попадают в мусорную корзину на вашем телефоне. Впоследствии они будут удалены, но вы можете сделать это самостоятельно раньше, если хотите освободить больше места сразу.
- Удалите медиафайл WhatsApp и кеш других мессенджеров. Возможно, вы не задумывались, но множество фото и видео файлов из разных каналов действительно засоряют память телефона. ИХ удаление может быть очень полезным, если у вас не хватает места.
- Используйте карту MicroSD. Некоторые телефоны все еще поддерживают карты MicroSD. Если у вас — один из них, приобретение карты памяти и перемещение данных на нее, а не хранение во внутренней памяти, может помочь освободить место на телефоне и сделать работу более гладкой. Чем больше диск, тем лучше. Особенно если он соответствует или превышает вашу встроенную память.
- Восстановите заводские настройки как крайнее средство. Если все исправления не помогли улучшить работу телефона, возможно, вы захотите сбросить заводские настройки. Это может помочь очистить ваш телефон и сделать его как новый. Обратите внимание на очень важный момент — вы потеряете все свои файлы и личные данные на устройстве, поэтому очень важно заранее создать резервную копию всего, что вам нужно.
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