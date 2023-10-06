Будет просто летать: что сделать, чтобы телефон стал работать быстрее

Рассказываем, что делать, если телефон стал работать медленно

Даже если вы приобрели новый телефон Android и считаете, что в нем достаточно большой объем встроенной памяти, в скором времени вы можете обнаружить, что хранилище заполняется и телефон начинает тормозить. Существуют разные способы, как очистить память Android и сделать его работу более гладкой.

Приложения, игры, фотографии и видео могут засорять ваше устройство и доставлять дискомфорт при его использовании. Поэтому портал Pocket Lint собрал восемь советов, как улучшить производительность телефона.

Как почистить телефон, чтобы он не тормозил

Восемь простых, но действенных способов:

Удалите приложения , которые не используются. Приложения могут занимать много места, особенно если вы любите играть на телефоне.

, которые не используются. Приложения могут занимать много места, особенно если вы любите играть на телефоне. Используйте Google Files , чтобы освободить место. Это поможет вам очистить телефон, удалив дубликаты файлов и другой мусор. Это быстрый и простой способ освободить память.

, чтобы освободить место. Это поможет вам очистить телефон, удалив дубликаты файлов и другой мусор. Это быстрый и простой способ освободить память. Сохраните свои фотографии в облаке. Вместо того, чтобы сохранять все свои фотографии на телефоне, создайте их резервные копии в облачном хранилище. Это сэкономит место на вашем телефоне и позволит получить доступ к фотографиям с любого устройства.

в облаке. Вместо того, чтобы сохранять все свои фотографии на телефоне, создайте их резервные копии в облачном хранилище. Это сэкономит место на вашем телефоне и позволит получить доступ к фотографиям с любого устройства. Используйте Google Photos для удаления локальных фотографий. Среди параметров можно выбрать, для каких папок с изображениями создавать резервные копии (чтобы мемы не занимали место в вашем облачном аккаунте), выбрать качество и выбрать, загружать ли фотографии через мобильные данные или нет.

Почистите корзину. Подобно Windows, Android не избавляется автоматически от того, что вы удалили. Эти файлы попадают в мусорную корзину на вашем телефоне. Впоследствии они будут удалены, но вы можете сделать это самостоятельно раньше, если хотите освободить больше места сразу.

Подобно Windows, Android не избавляется автоматически от того, что вы удалили. Эти файлы попадают в мусорную корзину на вашем телефоне. Впоследствии они будут удалены, но вы можете сделать это самостоятельно раньше, если хотите освободить больше места сразу. Удалите медиафайл WhatsApp и кеш других мессенджеров. Возможно, вы не задумывались, но множество фото и видео файлов из разных каналов действительно засоряют память телефона. ИХ удаление может быть очень полезным, если у вас не хватает места.

и кеш других мессенджеров. Возможно, вы не задумывались, но множество фото и видео файлов из разных каналов действительно засоряют память телефона. ИХ удаление может быть очень полезным, если у вас не хватает места. Используйте карту MicroSD. Некоторые телефоны все еще поддерживают карты MicroSD. Если у вас — один из них, приобретение карты памяти и перемещение данных на нее, а не хранение во внутренней памяти, может помочь освободить место на телефоне и сделать работу более гладкой. Чем больше диск, тем лучше. Особенно если он соответствует или превышает вашу встроенную память.

Некоторые телефоны все еще поддерживают карты MicroSD. Если у вас — один из них, приобретение карты памяти и перемещение данных на нее, а не хранение во внутренней памяти, может помочь освободить место на телефоне и сделать работу более гладкой. Чем больше диск, тем лучше. Особенно если он соответствует или превышает вашу встроенную память. Восстановите заводские настройки как крайнее средство. Если все исправления не помогли улучшить работу телефона, возможно, вы захотите сбросить заводские настройки. Это может помочь очистить ваш телефон и сделать его как новый. Обратите внимание на очень важный момент — вы потеряете все свои файлы и личные данные на устройстве, поэтому очень важно заранее создать резервную копию всего, что вам нужно.

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