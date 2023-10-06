Опускать в воду не придется: как проверить влагозащиту телефона

Не имеющий защиты от проникновения влаги телефон нужно беречь от воды

Смартфон стал неотъемлемой частью современной жизни, однако существуют места, куда не стоит брать гаджет, чтобы не повредить ему. Некоторые телефоны имеют защиту от влаги и проверить ее наличие и надежность можно не опуская девайс в воду.

Об этом рассказывает портал itechua. Этот способ пригодится тем, кто знает о наличии влагозащиты на своем телефоне, но хочет проверить ее надежность.

Также проверить наличие влагостойкости устройства бывает необходимо после ремонта. Никогда нельзя быть точно уверенным, сохранил ли смартфон устойчивость от проникновения влаги после того, как его разбирали и собирали в мастерской. Более того, далеко не все сервисные центры предоставляют гарантии на влагозащиту после разборки.

"Сухой" способ проверки водонепроницаемости телефона заключается в использовании специальных приложений. Самым популярным считается Water Resistance Tester. Приложение использует показания барометрического датчика, который есть практически в каждом современном смартфоне.

Суть состоит в том, что приложение замеряет давление в разных местах корпуса смартфона, тем самым проверяя, работают ли защитные пломбы. В какой-то момент программа просит с силой нажать две определенные точки на экране. На основании перепада давления тестер установит, есть ли у смартфона влагозащита.

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