Какая температура быстро разряжает батарею смартфона: узнайте эти цифры

Телефон не чувствует себя в комфорте как в холод, так и в жару

Вы, возможно, замечали, что в жарких условиях или при сильном морозе ваш смартфон начинает работать медленно. Это происходит из-за воздействия экстремальных температур на его производительность, и, конечно, это также негативно сказывается на работе аккумулятора устройства.

Для продления срока работы батареи вашего телефона и предотвращения быстрого разряда, можно воспользоваться простым советом. О нем пишет издание mobile.asda.

Комфортная температура для смартфона

Используйте смартфон в пределах оптимального диапазона температур, который составляет от 0 до 35 градусов Цельсия. Так вы сможете обеспечить более эффективную работу его батареи, что позволит сохранить заряд устройства на более длительный период времени.

Аккумуляторы показывают недостаточную эффективность при экстремальных температурах, будь то жара или сильный мороз. В случае перегрева вашего мобильного устройства, оно должно выдать предупреждение о температуре, и вам следует выключить его и дать остыть.

Не оставляйте свой телефон на солнце или в очень холодном месте, так как это может повредить аккумулятор. Лучше храните мобильное устройство в сумке или рюкзаке, а также используйте защитный чехол.

Ранее мы писали, какая настройка сохранит уровень заряда батареи телефона. Это функция играет важную роль.