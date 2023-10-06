Засекут и уничтожат: что известно новых комплексах ВСУ для борьбы с дронами (видео)

Речь идет о заказе на десятки миллионов евро

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall приступит к производству для нужд ВСУ автоматизированных комплексов разведки, выявления и уничтожения дронов – SurveilSpire. Правда, когда они поступят на вооружение Украины, пока неизвестно.

Об этом сообщает пресс-служба концерна на странице предприятия в соцсети X. Заказ на производство комплексов исчисляется десятками миллионов евро.

Сам SurveilSpire являет собой комбинированный комплекс, способный наблюдать за местностью и выявлять БПЛА, а также уничтожать выявленные дроны. При этом участие человека в этом процессе минимально и сводится к функциям управления и контроля.

SurveilSpire в действии

Так, наблюдательная башня может быть смонтирована силами трех человек, после чего ее работа будет вестись в полностью автономном режиме — дневные и ночные камеры с тепловизором осматривают местность. Параллельно идет запуск собственных дронов, патрулирующих территорию и также с помощью камер, отслеживающих ситуацию.

Информация с дронов и башни по защищенным каналам связи поступает в мобильный пункт управления и изучается оператором. При выявлении вражеских дронов оператор может дать команду на их уничтожение.

Тем временем в Украине готовятся запустить производство новейших французских разведывательно-ударных дронов Aarok.