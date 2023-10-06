Как очистить дисплей ноутбука от пыли, отпечатков пальцев и капель кофе: четыре простых правила

Простые домашние правила по уходу за дисплеем ноутбука

Экран вашего ноутбука — место, которое требует особенного ухода. Иногда визуально он может выглядеть чистым, но если хорошо присмотреться, можно увидеть и мелкие капли кофе, и отпечатки пальцев и, конечно же, пыль. Есть четыре простые правила, как очистить устройство и не допускать ошибок, которые убивают ваш ноутбук.

Главное, что нужно запомнить, что дисплей ноутбука очень деликатная его часть. Поэтому и отношение к нему должно быть соответствующим, пишет techno.nv.ua.

Что нужно помнить при работе и уходе за ноутбуком

Проявите особую деликатность

Неправильные, резкие движения, интенсивное трение и агрессивные чистящие средства могут сильно навредить экрану ноутбука. Более того, небрежно отношение к такой деликатной техните — путь к необратимым поломкам и повреждениям. Также очень важно при очистке устройства избегать абразивных материалов, жестких тряпок и сильных химических средств.

Позаботьтесь о специальных средствах для очистки

Идеальный вариант — это микрофибра, такую часто используют для протирания очков. Этот материал отлично убирает пыль с поверхности и предупреждает мелкие царапины на экране. В домашних условиях можно использовать для очистки дисплея белый уксус и дистиллированную воду.

Как сделать собственный очиститель

Просто налейте раствор белого уксуса и дистиллированной воды во флакончик с распылителем и используйте для протирания дисплея ноутбука и других экранов в доме. И помните, что при выборе покупных средств нужно брать то, что подходит именно для ноутбуков.

Приступайте к очистке

Лучше всего выключить ноутбук и отсоединить его от энергосети. Аккуратно распылите раствор-очиститель на некотором расстоянии, а не близко к экрану. Затем протрите дисплей микрофиброй круговыми движениями, не нажимая слишком сильно. После этого еще раз протрите экран уже сухой микрофиброй, чтобы убрать лишнюю влагу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на какие поверхности лучше не ставить ноутбук. Избегайте этих мест, чтобы уберечь свое устройство.