Почему телефон медленно работает и как решить вопрос: топ-8 простых и эффективных приемов

Рассказываем, что можно сделать, чтобы ускорить работу телефона

Есть много разных причин, почему работа телефона может замедляться и со временем это становится настоящей проблемой. Иногда телефон тормозит и зависает, и это очень раздражает. В этой статье мы рассмотрим вопрос, что делать, когда телефон медленно работает.

Портал Pocket Lint предлагает подборку пошаговых советов, которые помогут справиться с ситуацией. В том числе вы узнаете, как почистить телефон, чтобы он не тормозил.

Почему телефон начинает тормозить — главные причины

Конечно, на работу гаджета в первую очередь влияют:

износ батареи;

объем свободной памяти.

После нескольких лет использования батарея ухудшается и начинает быстрее разряжаться. Такие функции, как режим низкого энергопотребления на iPhone и режим экономии заряда аккумулятора на Android могут оказать отрицательное влияние на производительность.

Одна из главных причин, замедляющих работу телефона — это стандартное использование. Если вы уже не первый год пользуетесь своим устройством, то, скорее всего, вы загрузили много приложений, сделали много фотографий и загрузили много файлов.

Все это заполняет встроенную память телефона, он засоряется и начинает работать медленно и громоздко. К счастью, подобные проблемы можно легко решить.

Как сделать так, чтобы телефон работал быстрее — действенные способы

Начнем с самого простого способа. Вы наверняка об этом знаете, но первым делом нужно сделать это:

Выключите и снова включите . Это, может быть, и клише, но иногда самые простые решения являются лучшими.

. Это, может быть, и клише, но иногда самые простые решения являются лучшими. Очистите кэш. Если медленно работают отдельные приложения, возможно это связано с кеш-памятью. Можно очистить кеш программы и устранить возможные проблемы.

Если медленно работают отдельные приложения, возможно это связано с кеш-памятью. Можно очистить кеш программы и устранить возможные проблемы. Освободите место. Со временем вы увидите, что память телефона заполняется всеми установленными вами приложениями, загруженными файлами или сделанными вами фото. Это может привести к проблемам с производительностью, из-за которых ваш телефон будет работать вяло и не реагировать быстро.

Обновите программное обеспечение. Если вы не в курсе последних обновлений, можно обнаружить, что простая проверка системных обновлений и их установка также может помочь. Производители со временем внедряют такие обновления, которые могут помочь сгладить проблемы, возникающие с устройством на системном уровне.

Если вы не в курсе последних обновлений, можно обнаружить, что простая проверка системных обновлений и их установка также может помочь. Производители со временем внедряют такие обновления, которые могут помочь сгладить проблемы, возникающие с устройством на системном уровне. Проверьте скорость подключения. Следует помнить: иногда медленная работа может быть не из-за вашего телефона, а из-за вашего соединения с интернетом. Если вы замечаете, что приложения загружаются медленно или устройство работает вяло, это одно, но медленная загрузка веб-страниц или буферизация видео может быть сигналом о медленном соединении.

Следует помнить: иногда медленная работа может быть не из-за вашего телефона, а из-за вашего соединения с интернетом. Если вы замечаете, что приложения загружаются медленно или устройство работает вяло, это одно, но медленная загрузка веб-страниц или буферизация видео может быть сигналом о медленном соединении. Удалите виджеты. Если вы считаете, что телефон работает медленно, еще одно, что вы можете сделать — это прекратить использование виджетов. Особенно, если они динамические и регулярно обновляются в фоновом режиме. Некоторые виджеты могут быть ресурсоемкими, и если вы используете их много, это может привести к проблемам.

Если вы считаете, что телефон работает медленно, еще одно, что вы можете сделать — это прекратить использование виджетов. Особенно, если они динамические и регулярно обновляются в фоновом режиме. Некоторые виджеты могут быть ресурсоемкими, и если вы используете их много, это может привести к проблемам. Выключите местоположение. Это еще одна функция, которая регулярно обновляет и отправляет данные с телефона для улучшения взаимодействия с пользователем. Но также она может отрицательно повлиять как на время автономной работы, так и на ее скорость.

Восстановите заводские настройки. Если ничего не помогает, сброс к заводским настройкам может быть действенным шагом. Это немного кардинально, поскольку вы потеряете все данные, приложения и прочее, что есть на вашем телефоне. Вам придется снова войти в учетные записи и повторно загрузить все это — или просто создайте резервную копию для восстановления. Перед этим шагом обязательно убедитесь, что вся важная для вас информация сохранена в облачном хранилище или на другом носителе, поскольку после сброса до заводских настроек восстановить ее на этом устройстве будет невозможно!

Если вас уже всерьез беспокоит вопрос, что делать, когда телефон медленно работает, а ничего из вышеперечисленного не помогает — вероятно, пришло время его поменять. Это печальный факт владения современными технологиями. Возможно, вы больше не получаете обновления системы, поскольку он просто считается "старым", а бренды просто не продвигают обновления для него.

К сожалению, со временем и аппаратное обеспечение вашего устройства становится менее эффективным. Обычно о первых признаках проблемы сигнализирует то, что телефон уже не держит заряд так долго, как в самом начале. Ранее мы рассказывали, что нужно отключить в телефоне, чтобы не садилась батарея как можно дольше.