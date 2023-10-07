Ускорить зарядку можно: 5 работающих лайфхаков

Подобрать совет можно в соответствии с вашими привычками

Иногда телефон нужно зарядить максимально быстро. Для этого есть несколько секретов. Кроме простейшего — выключить телефон, чтобы он не тратил заряд при получении энергии, есть и другие уловки, которые позволят ускорить процесс.

Портал Makeuseof среди прочего предлагает следующие способы ускорения зарядки : использование авиарежима, ограничение использования во время процесса, использование розетки, снятие чехла и использование качественного зарядного оборудования. Однако каждый метод имеет свои особенности и преимущества.

Режим полета

Эксперты утверждают, что чем хуже сигнал, тем больше телефон тратит заряд на его поддержку. Поэтому ускорить зарядку можно переведя в режим полета, когда телефон не ищет сеть и не тратит на это заряд. Это может сократить время зарядки на четверть.

Ограничивайте использование телефона во время зарядки

При зарядке телефона замедляет процесс. Высаживать заряд и повредить аккумулятор могут, например, игры или просмотр видео, ведь они требуют много энергии и телефон нагревается. Длительное воздействие экстремальных температур является одной из самых распространенных ошибок, которые могут повредить ваш смартфон.

Используйте настенную розетку

Использование порта USB на компьютере или в автомобиле заряжает телефон медленнее. Лучше использовать розетку и стандартную зарядку.

Снимайте чехол с телефона

Смарфтон лучше работает в холоде. Для эффективной зарядки температура аккумулятора должна быть от 5 до 45 градусов. Чтобы помочь телефону не перегреться и поддерживать температуру, следует снять чехол. При этом принудительное охлаждение может повредить телефон.

Используйте высококачественное оборудование

Разница в качестве между двумя кабелями может быть значительной – внутри кабеля зарядки есть разные провода. Количество ампер, которые могут нести два зарядных кабеля, определяется их размером. Обычно используются два вида – в более дорогом и качественном оборудовании используют более быстрый.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что можно купить PowerBank для зарядки смартфона. Также этим гаджетом можно заряжать планшет и ноутбук, стоит только правильно подобрать по параметрам.