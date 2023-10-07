Что периодически нужно делать с роутером: простая привычка ускорит Wi-Fi

Небольшое правило поможет маршрутизатору работать эффективнее

Пользователи часто недовольны скоростью передачи Wi-Fi. Однако многие забывают о важном правиле, которое касается перезагрузки маршрутизатора.

Чтобы домашний интернет был быстрым, периодически перезагружайте Wi-Fi-роутер. Об этом простом, но необходимом нюансе говорится в материале The Sun.

Если у вас медленный Wi-Fi, то виновником может быть маршрутизатор. Один из способов исправить проблему – время от времени перезапускать устройство, чтобы повысить скорость соединения.

Как часто нужно перезагружать роутер? Эксперты High Speed Internet рекомендуют делать перезапуск маршрутизатора каждые несколько месяцев. То есть попросту нажимайте на кнопку своего оборудования хотя бы раз в два-три месяца. Для этого выключите роутер, также можно отсоединить устройство от источника питания. Подождите от 30 секунд до минуты, прежде чем запустить Wi-Fi-маршрутизатор снова.

Добавим, что в момент перезагрузки вы не сможете пользоваться домашним интернетом. Учитывайте это, когда перезапускаете роутер Wi-Fi.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что скорость Wi-Fi может страдать из-за того, что роутер размещается в "мертвой зоне" дома. Выяснить, так ли это, очень просто.