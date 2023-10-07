Скорость Wi-Fi на телефоне будет очень плохой: названа неожиданная причина

Проверьте, не мешает ли чехол гаджета работе интернета

Если на вашем смартфоне плохо ловит Wi-Fi, то, не исключено, что причина кроется в чехле. При зарядке мобильного телефона рекомендуется снимать чехол, но оказалось, что этот же аксессуар может вызвать проблему с интернет-соединением.

Некоторые материалы, из которых сделан чехол для гаджета, могут повлиять на использование Wi-Fi и ухудшить скорость интернета. Об этом пишет The Sun.

Перед тем, как выбрать чехол для смартфона, проверьте, из чего он изготовлен. По данным Tech Evaluate, большинство материалов корпуса, используемых сегодня, не будут поглощать или блокировать сигнал Wi-Fi или сотовой связи, но некоторые, безусловно, могут.

Так, металл – один из материалов, которых следует избегать пользователям. Сигналы Wi-Fi представляют собой радиоволны и являются электромагнитными. В таком случае металл может поглотить сигнал и снизить скорость передачи интернета.

Добавим, что многие чехлы для телефонов сделаны из кожи, резины, пластика или силикона. Подобные материалы не окажут негативного влияния на скорость Wi-Fi.

Ранее "Телеграф" рассказывал, по какой причине телефон может не подключаться к Wi-Fi и как это исправить. Иногда достаточно просто перезагрузить гаджет, а в другой раз нужно "подключать тяжелую артиллерию".