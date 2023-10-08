Вы делаете ошибку, если так обращаетесь со своим телефоном

Простой лайфхак сохранит жизнь аккумулятору

Срок службы аккумуляторов мобильных телефонов варьируется и зависит от различных факторов. Батарее смартфона может нанести вред как запуск нескольких приложений одновременно, так и привычка класть телефон в карман. Также, не рекомендуется использовать мобильный устройство во время зарядки, так как это может негативно сказаться на его батарее.

Простой совет, который поможет продлить срок службы аккумулятора: не используйте телефон во время его зарядки. Многие из нас делают эту ошибку, не понимая, как она может повлиять на батарею, пишет mobile.asda. В этот момент она может не только перегреться, но и потерять свою работоспособность в будущем.

Почему нельзя пользоваться телефоном во время зарядки

Вы задумывались, почему провода для зарядки iPhone и Android обычно недостаточно длинные? Это связано с тем, что производители пытаются сдержать пользователей от использования своих смартфонов во время зарядки.

Поскольку большинство аккумуляторов в смартфонах работают на основе литий-ионных технологий, у них есть ограниченный срок службы. Когда вы заряжаете и используете устройство одновременно, батарея вынуждена работать на износ, что приводит к более быстрому старению аккумулятора смартфона.

Ранее мы писали, какая настройка сохранит уровень заряда батареи телефона. Это функция играет важную роль.