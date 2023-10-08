Это делает каждый: какая привычка "убивает" ваш телефон день за днем

Это действительно плохо влияет на смартфон, вне зависимости от его марки

Многие наверняка не догадываются, но привычка держать мобильный телефон в кармане может негативно сказаться на его работе. В частности, от этого может пострадать батарея на устройстве.

Эксперты считают, что если держать телефон в кармане, особенно если он подключен к беспроводной сети, излучаемое тепло и тепло от вашего тела может быстро разрядить и, более того, навредить аккумулятору. При этом неважно, какой марки у вас смартфон. Об этом пишет NV.

Лучше всего гаджет работает при температуре от 17 °C до 23 °C. В то же время температура в кармане может достигать и 40 градусов, а это значительно выше, чем нужно.

К тому же, еще есть еще одна негативная сторона привычки носить телефон в кармане. В нем может находиться мелкий мусор, который забивается в динамик и разъемы смартфона.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, эксперты объяснили, как правильно класть телефон на стол — экраном вниз или экраном вверх. Это правило поможет дольше сохранить жизнь вашему телефону как можно дольше. На этом есть целый ряд причин.